Imunização contra influenza no Recife chega para todos os grupos prioritários nesta quarta (27)

Recifenses em grupos prioritários podem, a partir desta quarta-feira (27), receber a imunização contra influenza.



A parcela da população estimada em 658 mil pessoas inclui idosos, pessoas com comorbidades, crianças até 6 meses e menores de 6 anos, trabalhadores da Saúde; puérperas; professores; profissionais das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e portuários.





Todas as 170 Salas de Vacina e os cinco Centros de Vacinação da rede municipal estarão abertos e devidamente abastecidos, inclusive com plantões descentralizados durante o feriadão da Semana Santa. A meta da campanha, que segue até 31 de maio, é alcançar 90% de cobertura vacinal para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde.

A campanha, iniciada no dia 13 de março, já havia contemplado os idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos e pessoas com comorbidades e doenças permanentes, que continuam aptos a tomar a vacina. Agora, chegou a vez de gestantes e puérperas; professores; pessoas em situação de rua; profissionais das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento; caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas (12 a 21 anos).



O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária, sendo uma dose única para a maioria dos grupos na fase inicial da campanha e duas doses para crianças de 6 meses a menor de 6 anos, com um intervalo de 30 dias. Quem for aos postos deve levar a carteira de vacinação e o cartão SUS no momento da vacinação. Para casos específicos, como atividade profissional, idosos ou pessoas com comorbidades, deve-se levar também documentos que comprovem a condição (mais informações abaixo).

“A Prefeitura do Recife não está medindo esforços para atingir a meta de imunização, pois sabemos que a influenza pode levar a complicações do quadro de saúde e até mesmo ao óbito. Se você se encaixa em algum dos grupos, procure uma das 170 salas de vacinação mais próximas, que ficam abertas de segunda a sexta. Ou um dos cinco Centros de Vacinação que funcionam de domingo a domingo. Inclusive neste feriadão, quando além deles, ainda teremos um ponto descentralizado na quinta (28), três no sábado (30/3) e mais dois no domingo (31/3). Vacinar é uma prioridade, por isso mantemos serviços em funcionamento de domingo a domingo, perto do cidadão”, diz a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

A vacina contra influenza é atualizada anualmente para proteger contra as cepas mais recentes do vírus da gripe, demonstrando eficácia contra os tipos H3N2, H1N1 e Influenza tipo B neste ano. Todos os grupos elegíveis devem ser vacinados, exceto aqueles com doenças febris agudas, moderadas ou graves, e casos confirmados de covid-19, os quais devem adiar a vacinação até a recuperação.

Sintomas e cuidados

A gripe apresenta sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, mas a doença pode ser grave em determinados grupos de pessoas. Portanto, é recomendável lavar as mãos regularmente e usar máscaras em caso de sintomas respiratórios.

Comprovação

Os grupos que precisam comprovar necessidade da imunização prioritária são: idosos acima de 60 anos; trabalhadores da Saúde; pessoas com comorbidades; puérperas; professores; profissionais das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e portuários.

Confira os locais de vacinação neste feriadão:

Quinta (28)

- Centros de Vacinação dos shoppings Tacaruna, Riomar, Recife, Boa Vista: 9h às 19h.

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte: 8h às 18h.

- Carrefour (Av. Cap. Gregório de Caldas, 121, Areias): 8h às 16h

Sexta (29)

- Centros de Vacinação dos shoppings Tacaruna, Riomar e Recife, das 12h às 19h, e do Shopping Boa Vista, das 11h às 19h.

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte: 8h às 18h.

Sábado (30)

- Centros de Vacinação dos shoppings Tacaruna, Riomar, Recife, Boa Vista: 9h às 19h.

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte: 8h às 18h.

- Espetinho do Ivan (R. Itaquice, 135, Ipsep): 9h às 16h.

- Parque Dona Lindu (Boa Viagem): 12 às 19 h

- Associação de Moradores Córrego do Inácio (R. Córrego do Inácio, Nova Descoberta): 8h às 15h.

Domingo (31)

- Centros de Vacinação dos shoppings Tacaruna e Recife, 12h às 19h; do Riomar, das 9h às 19h; e do Boa Vista, das 11h às 19h.

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte: 8h às 18h.

- Ferreira Costa (R. Cônego Barata, 275, Tamarineira): 9h às 17h.

- Atacado dos Presentes (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Imbiribeira): 9h às 16h.

