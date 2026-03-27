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SAÚDE Imunoterápico para 30 tipos de câncer vai ser incorporado pelo SUS, anuncia governo; saiba qual Pembrolizumabe é um dos imunoterápicos mais avançados e pode ser utilizado no tratamento de diferentes tipos da doença

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), que o medicamento pembrolizumabe, de nome comercial Keytruda, terá produção nacional e será oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A novidade é fruto de uma cooperação entre a pasta, o Instituto Butantan e a farmacêutica MSD Brasil.

A oferta foi anunciada no evento "Diálogo Internacional – Desafios e Oportunidades para a Cooperação em Tecnologias em Saúde", que reuniu 20 países e instituições brasileiras de saúde, realizado no Rio de Janeiro.

— Esse medicamento é extremamente consagrado. Essa é uma oportunidade de produzir esse produto no Brasil com custo mais baixo e que seja acessível a milhares de pessoas que têm câncer. A esperança dessas pessoas está em nós aqui nesta sala — ressaltou o vice-diretor do Instituto Butantan, Rui Curi.





O pembrolizumabe é considerado uma das imunoterapias mais avançadas e pode ser utilizado no tratamento de mais de 30 tipos de câncer. No SUS, porém, ele está disponível apenas para tratar melanoma, o câncer de pele mais letal, após recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Mas, a partir da assinatura do termo, que trará tecnologia para produção nacional, também será feita uma nova reunião pela comissão com a expectativa de que o uso seja aprovado para outros quatro tipos de câncer: esôfago, colo de útero, pulmão e mama (triplo negativo). A votação ocorrerá nos dias 8 e 9 de abril.

Anteriormente, o paciente oncológico que não era diagnosticado com melanoma e optava por fazer o tratamento na rede privada pagaria cerca de R$ 27 mil por frasco. No SUS, esses pacientes conseguiam obter o medicamento apenas mediante solicitação direta feita pela Secretaria de Saúde local ou por ação movida na justiça.

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