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Livros Inácio Feitosa lança livros com presença da presidente da OAB-PE e homenagem a neurodivergente O advogado e escritor fez o lançamento simultâneo das obras "O Poder das Mulheres Empreendedoras Como criar um negócio de sucesso do zero" e "Crianças Invisíveis quando a inclusão bate à porta da prefeitura", nesta terça-feira (2)

O advogado e escritor, Inácio Feitosa, lançou, na noite desta terça-feira (2), os livros “O Poder das Mulheres Empreendedoras – Como criar um negócio de sucesso do zero” e “Crianças Invisíveis – quando a inclusão bate à porta da prefeitura”.

A programação foi realizada no Salão Foyer da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

O evento contou com a presença da presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, autora do prefácio da obra sobre o empreendedorismo feminino, além de membros do judiciário pernambucano, familiares e amigos.

As duas obras do diretor e fundador do Instituto IGEDUC abordam temáticas de relevância social. Apesar da diferença entre os temas, Inácio Feitosa destaca que há um ponto que conecta os livros.

“A mãe da criança com TEA e TDAH que tem um luta pela frente é uma empreendedora. Empreendedor não é apenas montar um negócio. Empreendedor é ter a cabeça e a mentalidade de encontrar soluções. Tanto as mulheres empreendedoras de negócios quanto as mães têm um ponto em comum que é se superar a cada dia”, afirmou o escritor e advogado.

A obra sobre empreendedorismo feminino conta com prefácio de Ingrid Zanella. Segundo a presidente da OAB-PE, a participação reforça seu desejo de incentivar a ascensão feminina em todas as áreas.

“Chegar à presidência da não foi um caminho fácil, mas saio com a missão de não ser a última presidente mulher na instituição. Então, prefaciar essa obra nada mais é do que ratificar esse meu compromisso e destacar que a mulher pode alcançar todos os passos que almeja”, disse.

As obras

O livro "O Poder das Mulheres Empreendedoras" tem como objetivo encorajar o público feminino a criar seus próprios negócios. A obra é uma continuação do “Demita seu chefe e vá empreender” e traz exemplos de empreendedoras de sucesso do Brasil e do mundo.

Já o livro “Crianças Invisíveis” aprofunda a necessidade de apoiar as crianças neurodivergentes nos sistemas educacionais.

Na visão de Inácio Feitosa, as crianças com transtornos de TEA, TDAH e TOD não possuem dados detalhados nos órgãos públicos.

Homenagem

O menino Félix Marques, de 7 anos, é diagnosticado com esses transtornos e fez o lançamento simbólico do seu livro de ilustração no evento. A obra faz referência ao super-herói Homem-Aranha.

O garoto esteve ao lado da mãe, Tuanny Marques, que é advogada e conselheira da OAB. Os dois foram homenageados durante a cerimônia.

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