A- A+

Obras Inácio Feitosa lança livros sobre empreendedorismo feminino e crianças neurodivergentes O evento de lançamento acontece na próxima terça-feira, 2 de junho, no Salão Foyer da sede da OAB-PE

O advogado e escritor, Inácio Feitosa, detalhou as informações sobre os lançamentos dos livros “O Poder das Mulheres Empreendedoras – Como criar um negócio de sucesso do zero” e “Crianças Invisíveis – quando a inclusão bate à porta da prefeitura”, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta-feira (29).

As obras serão lançadas na próxima terça-feira, 2 de junho, no Salão Foyer da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE). O evento terá início a partir das 18h.

O livro sobre as mulheres empreendedoras conta com prefácio da presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, enquanto a segunda obra traz introdução do ministro Mendonça Filho e do ex-vice-governador de Pernambuco, Raul Henry.

As obras

Na entrevista, Inácio Feitosa ressaltou que a ideia de fazer o primeiro livro surgiu pela percepção de que poucas coisas são feitas para a apoiar as mulheres empreendedoras.

"Eu sou muito observador, quando começo a observar o fenômeno acontecendo e se repetindo, eu tenho que ter atenção", pontuou.

"O Poder das Mulheres Empreendedoras" traz mensagens de encorajamento e estímulo para que as mulheres tomem a iniciativa de criar os próprios negócios.

O escritor usa exemplos de personagens de sucesso, como as Baianas do Acarajé, Conceição Moura e Luiza Trajano.

Além disso, a obra cita jogos, filmes e livros que podem auxiliar as mulheres em tarefas relacionadas ao ambiente do empreendedorismo como capacidade de resiliência e liderança.

"Ensino as pessoas a ter a capacidade de sonhar o próprio sonho e executar o projeto. Observando essa questão das mulheres empreendedoras, temos a visão não só das mulheres que deram certo no mundo e em Pernambuco, mas também de todas que deram certo no mundo digital", completou.

O livro “Crianças Invisíveis” enfatiza a necessidade do Brasil avançar na inclusão de crianças com os transtornos TEA, TDAH e TOD nos sistemas educacionais.

Na pesquisa para fazer o livro, Inácio Feitosa percebeu que as entidades públicas não possuem dados detalhados sobre essas crianças. A partir dessa percepção saiu o nome do livro.

"Se eu não sei quem é, eu não tenho o diagnóstico, não tenho o transtorno, não tenho pai e mãe, então as crianças são invisíveis. Elas são invisíveis aos olhos da sociedade e dos órgãos de regulação. É importante a questão das crianças com TEA, TDAH e TOD e o direito à educação nas redes municipais", analisou.

O escritor, que também é diretor e fundador do Instituto IGEDUC, de realização de concursos públicos, detalhou os avanços que precisam ser feitos no Brasil.

"O que nós precisamos é ter um modelo que funcione, que seja replicado e que cada entidade faça seu papel de regulação. Atualmente, da população ativa da faixa escolar, estamos entre 15% ou 20% que estão com algum tipo de transtorno. Queremos chamar atenção da sociedade para este tema", afirmou.

Confira a entrevista na íntegra:



Veja também