Inauguração dos habitacionais Encanta Moça I e II deverá ser realizada em setembro

Após a agenda no Canal do Fragoso, o ministro Rui Costa e a governadora Raquel Lyra se encontraram com o prefeito do Recife, João Campos, em uma visita técnica aos habitacionais Encanta Moça I e II, localizados no bairro do Pina.

A obra, executada por meio de uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal, está nos trâmites contratuais finais e deverá ser entregue nos próximos dias. A expectativa é que o presidente Lula esteja presente na inauguração.

"A boa notícia que a gente traz hoje, além dos investimentos, é a nova visita que o presidente da República que acontecerá até o final do mês de setembro aqui a Pernambuco para inaugurar o Conjunto Habitacional Encanta Moça I e II. Então, são 600 unidades que o presidente vem inaugurar”, afirmou o ministro Rui Costa.

Habitacional Encanta Moça | Foto: Marlon Diego/Prefeitura do Recife

No total, cerca de R$ 272,4 milhões foram investidos na construção dos 600 apartamentos dos habitacionais que serão ocupados por famílias que residiam nas palafitas do Rio Pina, além de outras que ocupavam áreas não edificáveis ou que foram afetadas pela construção da Via Mangue.

"Para a gente, é muito importante contar com o apoio do presidente Lula. É preciso muita força, engajamento e capacidade de gestão para poder realizar. Estamos felizes, fazendo a nossa parte e sabendo que temos um Governo Federal parceiro", reconheceu João Campos.

Além dos habitacionais, a Prefeitura do Recife também investe na construção de outros equipamentos públicos ao redor dos apartamentos. Entre eles, um Compaz, duas creches, o parque do Aeroclube, a Upinha do Bode e uma praça.

“Isso é um conjunto de grandes construções sociais de infraestrutura, com atenção à saúde e educação. Aqui é um modelo do que esperamos para a cidade como um todo. As famílias que moram em condições que não são razoáveis terão uma moradia digna. Também vamos reurbanizar essa área tão importante e querida da bacia do Bode", detalhou o prefeito da capital pernambucana.

A seleção das famílias foi realizada a partir de um cadastro feito pelas equipes da Prefeitura e avaliado pela Caixa Econômica Federal, que foi responsável por confirmar que os beneficiários se encaixavam nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida.

