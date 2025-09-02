Inca abre vagas para o curso de verão em 2026

A- A+

A 16ª edição do Curso de Verão, atividade do Programa de Pós-Graduação em Oncologia do Instituto Nacional de Câncer (Inca), está com inscrições abertas até 14 de setembro. O curso será realizado de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026 e é voltado a alunos de graduação das áreas de ciências biológicas e da saúde.

As inscrições são gratuitas. Serão selecionados 40 alunos de qualquer estado do Brasil para as vagas presenciais. As aulas teóricas serão transmitidas pelo canal do Inca no Youtube, sem limites de participantes. No entanto, apenas receberão certificados os 40 selecionados para as vagas presenciais.

Segundo o Inca, o curso abordará aspectos epidemiológicos, clínicos e genéticos do câncer.

“Nesse curso, a ideia é trazer informações sobre as pesquisas atuais em câncer, buscando compartilhar o conhecimento da instituição e atrair jovens talentos”, explica Sheila Coelho, pesquisadora do Inca e coordenadora da comissão organizadora do curso.

“Como novidades, temos algumas temáticas nos minicursos, a exemplo de abordagens atualizadas sobre as leucemias e o câncer hereditário, a resistência a fármacos no câncer e as pesquisas em sobrevivência ao câncer, entre outras”, acrescenta.

A programação está dividida em uma etapa teórica e outra de prática experimental. As aulas serão ministradas por pesquisadores e discentes avançados do instituto. “É uma oportunidade de apresentarmos as linhas de pesquisa desenvolvidas no Inca a alunos de graduação de universidades públicas e privadas de todo o Brasil”, afirma Matias Melendez, integrante da comissão organizadora.

As aulas serão dadas de segunda a sexta-feira, em horário integral, no Centro de Pesquisa do Inca, no Rio de Janeiro. A programação de duas semanas conta com palestras durante o dia inteiro nos dois primeiros dias e no último dia. Nos demais, haverá palestras somente pela manhã e atividades teórico-práticas à tarde.

