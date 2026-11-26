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saúde Inca lança 1º atlas genético do câncer para impulsionar medicina oncológica de precisão no Bras Entre os objetivos de longo prazo, está desenvolver terapias que considerem melhor os fatores genéticos e ambientais específicos que influenciam a doença entre os brasileiros

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançou, nesta quinta-feira, o primeiro Atlas Tumoral da População Brasileira (ATPBr), uma plataforma que reúne, de forma inédita, dados genômicos e informações clínicas dos tumores identificados na população do país.

Os responsáveis explicam que o principal objetivo é impulsionar a medicina de precisão no Brasil, integrando diferentes tipos de dados biológicos para fortalecer pesquisas, terapias e o cuidado aos pacientes com câncer.

Hoje, as informações genéticas que orientam a oncologia de precisão são, em sua grande maioria, provenientes de países da América do Norte, Europa e Ásia, que podem não refletir com precisão as peculiaridades e a diversidade da população brasileira.

Em 2006, os Estados Unidos criaram o The Cancer Genome Atlas (TCGA), que transformou a classificação e o tratamento do câncer, mas só 0,4% dos seus pacientes eram latino-americanos.

A geração de dados referentes à América Latina, e mais especificamente do Brasil, pode melhorar as avaliações de risco dos pacientes, aumentar a eficácia dos tratamentos e desenvolver terapias direcionadas que considerem melhor os fatores genéticos e ambientais específicos que influenciam a doença aqui.

O ATPBr foi desenvolvido pelo Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional, da Coordenação de Pesquisa e Inovação do INCA, com financiamento e apoio do Ministério da Saúde por meio do Programa Genomas Brasil e da Política Nacional de Saúde de Precisão.

Atualmente, o atlas reúne registros de 1.638 pacientes, distribuídos em nove grupos de doenças oncológicas, incluindo câncer de mama hereditário, leucemias, câncer de colo do útero, ovário, endométrio, próstata, pênis e câncer anal. No entanto, parte dos dados está vinculada a pesquisas ainda em andamento e, portanto, permanece em período de embargo científico.

Essas informações são obtidas por meio de um processo que engloba o sequenciamento do DNA de tumores, processamento dos, identificação de alterações moleculares, avaliação relevância biológica, investigação de associações com características clínicas e, quando possível, validação dos resultados em outras amostras ou por métodos experimentais.

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