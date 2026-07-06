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Mundo Incêndio altera percurso da volta à França e deixa 10.000 deslocados Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (6) o envio de quatro aviões-tanque para ajudar no combate aos incêndios florestais no sul do país

Quase 700 bombeiros combateram um grande incêndio florestal perto da cidade de Perpignan, no sul da França, nesta segunda-feira (6). O incêndio prejudicou a chegada dos ciclistas da Volta da França, procedentes da vizinha Espanha, e forçou a deslocação de 10.000 pessoas.

A França enfrentou uma série de incêndios florestais, com o sul do país sofrendo mais uma onda de calor extrema com temperaturas que chegam a 40°C, poucos dias após uma onda de calor recorde.

As temperaturas são acompanhadas por um risco “muito alto” de incêndio em sete departamentos do sul, incluindo os Pirineus Orientais, onde o fogo forçou a retirada de 10.000 pessoas e queimou 4.600 hectares desde a noite de sábado, segundo as autoridades.

“O incêndio não está sob controle... Nossa prioridade hoje é, obviamente, retomar essa luta intensa para conter sua propagação”, disse o prefeito local Pierre Regnault de la Mothe.

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (6) o envio de quatro aviões-tanque para ajudar no combate aos incêndios florestais no sul da França, como parte da resposta europeia aos incêndios.

Vanessa Alted, de 43 anos, é uma das pessoas deslocadas de Ille-sur-Têt: "Havia tanta fumaça, as pessoas fugiram em todas as coisas úteis, pareciam o início do apocalipse."

Cinco pessoas morreram no incêndio, incluindo dois bombeiros, e 50 edifícios foram afetados, segundo o prefeito.

A terceira etapa do Tour de France, que partiu da cidade espanhola de Granollers rumo à cidade francesa de Angles, também foi afetada. A etapa em território francês ocorreu sem público devido à mobilização de equipes de emergência no incêndio.

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