Incêndio ao norte de Madri deixa 26 mil hectares queimados e 1.200 deslocados
Centenas de bombeiros, compras de caminhões e várias aeronaves foram acionadas nesta segunda-feira (20)
Um incêndio florestal fora de controle, cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri, devastou 26 mil hectares e forçou a movimentação preventiva de mais de 1.200 pessoas, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (20).
O incêndio de La Mierla, que começou na última quinta-feira (16), "é, sem dúvida, o maior incêndio que Castela-La Mancha já viu em termos de área queimada. Vamos perder mais de 26 mil hectares e não conseguimos contê-lo", disse o presidente da região central de Espanha, Emiliano García-Page, um jornalista.
O incêndio, que centenas de bombeiros, compras de caminhões e várias aeronaves combateram nesta segunda-feira (20), causou preocupação às autoridades na véspera de uma nova onda de calor que atingirá a Espanha e que deverá aumentar as temperaturas.
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Uma jornalista da AFP testemunhou, em um avião que sobrevoava o incêndio na noite de domingo, como grandes e intensas chamas vermelhas subindo do solo.
“O esforço que estamos empreendendo é realmente titânico”, afirmou García-Page, que enfatizou que “uma vez que as vidas humanas estejam seguras, a prioridade absoluta é, obviamente, proteger as áreas urbanas”.
O incêndio ocorreu na evacuação de “mais de 1.200 pessoas de 28 municípios”, informou o serviço de combate a incêndios florestais de Castilla-La Mancha na rede X.
#IFLaMierla | Última hora del incendio de La Mierla (#Guadalajara): se elevan a 28 las poblaciones evacuadas y a 26.000 las hectáreas calcinadashttps://t.co/a7lBfzmE2O pic.twitter.com/1AGDRNZXsN— Noticias CMM (@CMM_noticias) July 20, 2026