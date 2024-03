Incêndio atinge academia em Olinda, e idosa é resgatada pela laje

A- A+

Um incêndio atingiu, no início da manhã desta quinta-feira (7), a academia JH Fitness, localizada no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Uma mulher que estava no prédio foi resgatada pela laje.

O Corpo de Bombeiros relatou ter sido acionado às 5h25 para controlar o incêndio na academia, que fica na rua Mato Grosso. A corporação disse que a idosa foi retirada do local sem ferimentos.

Segundo os bombeiros, na edificação, funciona a academia no térreo e há uma residência no piso superior, onde estava a idosa. Ao chegar ao local, a corporação buscou identificar se havia vítimas.

"A equipe se dividiu no primeiro pavimento onde estava o fogo e simultaneamente em busca da vítima. Se tratava de um jovem, que tiramos rapidamente. Visualizamos no segundo pavimento onde tinha muita fumaça. Filhos e populares fizeram uma abertura na laje e colocado a mesma [a idosa] fora de perigo", disse o Capitão Matias, responsável pela operação.

O jovem inalou bastante fumaça e recebeu atendimento no local, assim como a idosa. Parte da laje de gesso da academia desabou.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio o que deve ser apurado por perícia. O Corpo de Bombeiros afirmou que a ocorência foi finalizada por volta das 6h20.

