Um incêndio atingiu a Academia Green Fitness, localizada na Avenida Afonso Olindense, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. O Corpo de Bombeiros iniciou o atendimento ao local por volta das 12h10 desta quarta-feira (15).



Nenhuma pessoa foi vítima das chamas, que foram controladas cerca de 1h depois do chamado.



Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ouvir pequenas explosões no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local para debelar as chamas, controladas por volta das 13h20.



Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local para debelar as chamas, controladas por volta das 13h20.

