POLÍCIA Incêndio atinge agência bancária no Recife em que homem escalou 15 metros para tentar assaltar Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no estacionamento

Um incêndio atingiu o estacionamento da agência bancária do Bradesco do bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, na noite de terça-feira (18). Dois dias antes, no domingo (16), o local havia sido alvo de uma tentativa de assalto. O criminoso escalou um muro de 15 metros para acessar o local pela janela de um banheiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentram em um veículo que estava estacionado na garagem subterrânea da agência.

Como o local é fechado, os bombeiros precisaram usar técnicas de ventilação pra retirar gases inflamáveis do local. As chamas foram controladas pela corporação.

Não houve vítimas e a ocorrência foi finalizada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h.

No domingo, o homem que tentou assaltar a agência após escalar um muro de 15 metros entrou em luta corporal com um segurança do banco, que percebeu a movimentação do criminoso.

"Mesmo após a ordem de parada, ele partiu para cima do segurança, e foi necessário efetuar um disparo", informou o delegado Diego Jardim, responsável pela investigação.

Após levar o tiro, o suspeito de tentativa de assalto correu e fugiu pelo mesmo lugar por onde entrou. Uma mochila foi deixada no espaço.

A prisão ocorreu depois que o homem, já ferido, procurou a emergência do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. No local, o suspeito disse ter sido abordado por um estranho, que efetuou disparos contra ele.

"Após o acionamento da força-tarefa, apurou-se que ele teria sido o autor da tentativa de roubo ao banco. Foi mostrada a fotografia dele para o segurança, que confirmou a identidade aí podemos efetuar a prisão em flagrante", afirmou o delegado.

O suspeito, cujo nome e idade não foram divulgados, possui cinco condenações por roubo e estava cumprindo pena em regime aberto. Agora, o homem aguarda alta hospitalar para ser apresentado em audiência de custódia, na qual ficará à disposição da Justiça.

