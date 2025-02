A- A+

Zona Oeste Incêndio atinge apartamento em avenida principal do bairro de Jardim São Paulo, no Recife

No início da tarde deste domingo (9), por volta das 12h10, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para uma ocorrência de incêndio em apartamento localizado na Av. São Paulo, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.



Por meio de nota, o CBMPE informou que enviou três viaturas ao local, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate (ambulância) e uma de comando operacional.

As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas em um dos cômodos (quarto) da residência e evitou que o incêndio atingisse os demais ambientes.

Pararelamente ao combate, outra equipe de bombeiros atendeu cinco vítimas de inalação da fumaça, das quais, duas delas, uma mulher de 52 anos e uma criança de 12 anos, foram conduzidas pelos bombeiros a uma unidade hospitalar.

O local atingido pelo incêndio ficou aos cuidados da defesa civil do município.

