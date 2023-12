A- A+

INCIDENTE Incêndio atinge apartamento em Boa Viagem, Zona Sul do Recife Imóvel fica perto do bar Entre Amigos; não houve vítimas

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no quarto andar do Edifício Nápoles, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no começo da manhã desta terça-feira (19). O prédio fica próximo ao bar Entre Amigos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20.

Segundo a corporação, alguns moradores inalaram fumaça e receberam atendimento médico ainda no local. Não houve vítima fatal. Quatro viaturas foram enviadas para debelar as chamas. Houve apenas danos materiais. A ocorrência foi finalizada por volta das 7h20.

A proprietária do apartamento é a advogada Rose Asfora, 52 anos. Assustada, ela conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou que os momentos de tensão foram grandes no momento do incêndio. Asfora estava com uma amiga visitante no apartamento. Segundo ela, a cadela que ela cria a conduziu até o local onde tudo começou.

"As chamas se iniciarem num freezer da cozinha. Ela [a cadela] me acordou latindo forte, pulou da cama e correu para a cozinha. Eu pensei que alguém estava invadindo o apartamento. Corri atrás dela e vi que o freezer estava pegando fogo. Daí, passou para os outros eletrodomésticos. A minha preocupação era se alguém tivesse se ferido. Graças a Deus, foi somente o susto, mas não é fácil ver o meu apartamento todo preto por causa das chamas", explicou ela.

Além da amiga, Rose mora com a filha. As áreas atingidas pelo fogo foram a cozinha, que ficou totalmente destruída, e o quarto onde ela dormia. Por causa do aquecimento, o gesso do apartamento desabou. A Defesa Civil do Recife ainda não compareceu ao local para realização da perícia que avalia as condições estruturais.

