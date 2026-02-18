A- A+

boa viagem Incêndio atinge apartamento em edifício no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Fogo foi registrado em um imóvel do Edifício Arruar, número 6420

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (18).

O fogo foi registrado em um imóvel do Edifício Arruar, número 6420, situado na Avenida Boa Viagem com a Rua Baltazar Passos. Não há vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 13h, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo uma de combate a incêndio, uma de salvamento, uma de resgate e uma de comando operacional.

Ainda de acordo com a corporação, o incêndio já foi controlado e está em fase de rescaldo. Não há informações sobre o que pode ter provocado o fogo.

Veja também