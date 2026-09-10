Jaboatão
Incêndio atinge apartamento em Jaboatão dos Guararapes nesta quinta-feira (10); não houve vítimas
Ocorrência foi registrada em um apartamento no quinto andar de edifício localizado no bairro de Candeias
Incêndio atingiu apartamento no quinto andar de prédio em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Instagram @candeiasordinario_oficial/Cortesia
Um incêndio atingiu um apartamento localizado no quinto andar de um prédio em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na madrugada desta quinta-feira (10).
Segundo informações, as chamas tiveram início por volta das 3h da manhã e contou com ajuda de vizinhos para conter a ocorrência. Não houve registros de vítimas.
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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado para combater o incêndio e utilizou quatro viaturas durante a operação.
Fogo teve início por volta das 3h da manhã desta quinta-feira (10). | Foto: Instagram @candeiasordinario_oficial/Cortesia
"As equipes realizaram o combate às chamas e a evacuação dos andares superiores, permitindo preservar os demais apartamentos do edifício", informou a corporação.