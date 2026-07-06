Pernambuco
Incêndio atinge apartamento em Paulista, na RMR
O fogo atingiu um imóvel no último andar do Condomínio Aurora, localizado no Centro de Paulista
Um incêndio atingiu um apartamento em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite desta segunda-feira (6). Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o fogo saindo por uma das janelas do último andar do prédio.
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O apartamento atingido fica localizado no Condomínio Aurora, localizado no Centro de Paulista.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), foi encaminhada uma viatura de combate a incêndio para o local, mas os próprios moradores controlaram o incêndio antes da chegada da equipe.