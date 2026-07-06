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Incêndio atinge apartamento em Paulista, na RMR

O fogo atingiu um imóvel no último andar do Condomínio Aurora, localizado no Centro de Paulista

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Incêndio atinge apartamento no Condomínio Aurora, em PaulistaIncêndio atinge apartamento no Condomínio Aurora, em Paulista - Foto: Cortesia - Google Street View

Um incêndio atingiu um apartamento em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite desta segunda-feira (6). Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o fogo saindo por uma das janelas do último andar do prédio.

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O apartamento atingido fica localizado no Condomínio Aurora, localizado no Centro de Paulista. 

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), foi encaminhada uma viatura de combate a incêndio para o local, mas os próprios moradores controlaram o incêndio antes da chegada da equipe. 
 

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