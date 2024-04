Incêndio atinge apartamento em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, neste domingo (6)

A- A+

No fim da manhã deste domingo (6), um incêndio atingiu um apartamento num prédio no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. As imagens do sinistro circularam imediatamente nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e se encontra no local.



Segundo informações, o fogo já foi controlado e os moradores do 8º andar acima aguardam orientações dos Bombeiros para poder descer.



Por meio de nota, o CBMPE informou:

"Em relação ao chamado para incêndio em Jaboatão dos Guararapes, O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que foi acionado por volta das 12h00 da tarde de hoje (07) e no local já se faz presente duas viaturas. Não temos ainda informação de vítimas. Incêndio controlado, bombeiros em fase de rescaldo. ocorrência em andamento."

Em breve, mais informações.

