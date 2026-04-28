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RECIFE Incêndio atinge apartamento na Caxangá, Zona Oeste do Recife; uma pessoa é atendida Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou três viaturas ao local e fez o controle do incêndio

Um incêndio atingiu a suíte de um apartamento em um prédio no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (28). O ponto fica na rua Engenho Poeta, próximo ao Golf Country Club, e uma pessoa, que não teve sexo ou idade informados, precisou ser atendida no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ponto em chamas. É possível ver o fogo e muita fumaça pela janela de um dos apartamentos no terceiro andar do edifício.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou três viaturas ao local.

"As equipes atuaram de forma rápida e eficiente no combate às chamas, que atingiram uma suíte do apartamento. Todas as medidas de segurança foram adotadas durante a operação", afirmou.

Ainda de acordo com a corporação, a pessoa atendida tem um quadro de emergência clínica "possivelmente relacionado ao estresse da situação, sem necessidade de encaminhamento hospitalar". "Não houve registro de inalação de fumaça ou queimaduras", completou.

A ocorrência foi finalizada e os trabalhos seguem agora com a Defesa Civil do Recife, que deve realizar a avaliação estrutural do prédio.

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