A- A+

OCORRÊNCIA Recife: incêndio atinge apartamento na Encruzilhada, na tarde desta segunda (17) Idosa de 81 anos foi resgatada do local; um gato foi encontrado sem vida

Um incêndio atingiu, na tarde desta segunda-feira (17), um apartamento localizado na rua Antônio Rangel, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife.

O fogo, que se espalhou por grande parte do imóvel, foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, quatro viaturas foram enviadas até o local para apagar as chamas.

Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para socorrer uma idosa de 81 anos.

A vítima do incêndio foi conduzida até o Hospital Português para receber atendimento médico. Seu estado de saúde não foi revelado.

Fumaça gerada pelo incêndio pode ser vista da rua | Foto: Instagram @alertacampogrande/Reprodução

Ainda segundo os Bombeiros, um gato foi encontrado sem vida no apartamento, que foi tomado pelas chamas.

Por causa da extensão do incêndio, a Defesa Civil, a Polícia Militar de Pernambuco e a Neoenergia também foram chamadas até o local.

Veja também