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Chamas

Incêndio atinge apartamento na Estrada dos Remédios, em Afogados

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuaram na ocorrência

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Incêndio atinge apartamento em Afogados Incêndio atinge apartamento em Afogados  - Foto: Reprodução/@afogadosordinarioofc

Um incêndio atingiu um apartamento localizado sobre um estabelecimento comercial, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (4). 

O imóvel atingido pelas chamas fica sobre a Loja Império, na Estrada dos Remédios. 

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Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram empregadas para a ocorrência. 

Segundo a corporação, o incêndio foi controlado e não houve feridos. 

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