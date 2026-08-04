Chamas
Incêndio atinge apartamento na Estrada dos Remédios, em Afogados
Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuaram na ocorrência
Um incêndio atingiu um apartamento localizado sobre um estabelecimento comercial, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (4).
O imóvel atingido pelas chamas fica sobre a Loja Império, na Estrada dos Remédios.
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Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram empregadas para a ocorrência.
Segundo a corporação, o incêndio foi controlado e não houve feridos.