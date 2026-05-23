Recife
Incêndio atinge apartamento na Tamarineira, Zona Norte do Recife; não há vítimas
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou ao local viaturas de combate a incêndio, resgate e comando operacional
Um incêndio atingiu parcialmente um apartamento em um prédio na Estrada do Arraial, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, na tarde deste sábado (23). Não há vítimas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local em chamas. É possível ver o fogo e fumaça pela janela de um dos apartamentos do penúltimo andar do edifício.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou ao local viaturas de combate a incêndio, resgate e comando operacional.
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De acordo com a corporação, quando as equipes chegaram ao edifício, o incêndio já havia sido controlado. A ocorrência foi finalizada às 18h.
As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.