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RECIFE Incêndio atinge apartamento na Várzea na madrugada deste domingo (22); não há vítimas, garante CBMPE Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver as chamas saindo pela janela do apartamento e o desespero dos moradores

Um incêndio atingiu um apartamento em um residencial na avenida General Polidoro, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, na madrugada desse domingo (22).



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), o dano causado foi apenas material, e ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, os bombeiros informaram que atuaram na ocorrência com quatro viaturas - duas de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver as chamas saindo pela janela do apartamento e o desespero dos moradores, que buscavam um jeito de apagar o fogo.

Segundo a própria corporação, bombeiros militares que residem no edifício foram os primeiros a atuar na ocorrência, "utilizando os sistemas fixos de prevenção do prédio, o que contribuiu para evitar a propagação do incêndio".

De acordo com o CBMPE, o fogo "atingiu parcialmente um apartamento localizado no primeiro andar, danificando alguns móveis". Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

"As equipes atuaram na extinção das chamas e no rescaldo (...) Não houve registro de vítimas", completaram os bombeiros.



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