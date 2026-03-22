Incêndio atinge apartamento na Várzea na madrugada deste domingo (22); não há vítimas, garante CBMPE
Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver as chamas saindo pela janela do apartamento e o desespero dos moradores
Um incêndio atingiu um apartamento em um residencial na avenida General Polidoro, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, na madrugada desse domingo (22).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), o dano causado foi apenas material, e ninguém ficou ferido.
Por meio de nota, os bombeiros informaram que atuaram na ocorrência com quatro viaturas - duas de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.
Leia também
• "Vestidos que contam histórias" alerta para violência contra as mulheres em Pernambuco
• Recife exibe a primeira sessão do documentário "Zico, o Samurai de Quintino"
• Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos revive a paixão de Cristo nas ruas do Recife
Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver as chamas saindo pela janela do apartamento e o desespero dos moradores, que buscavam um jeito de apagar o fogo.
Segundo a própria corporação, bombeiros militares que residem no edifício foram os primeiros a atuar na ocorrência, "utilizando os sistemas fixos de prevenção do prédio, o que contribuiu para evitar a propagação do incêndio".
De acordo com o CBMPE, o fogo "atingiu parcialmente um apartamento localizado no primeiro andar, danificando alguns móveis". Ainda não há informações sobre a causa do incidente.
"As equipes atuaram na extinção das chamas e no rescaldo (...) Não houve registro de vítimas", completaram os bombeiros.