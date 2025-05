A- A+

Recife Incêndio atinge apartamento na Zona Norte do Recife O fogo atingiu dois cômodos da residência

No fim da tarde desta terça-feira (20), um apartamento foi atingido por um incêndio no bairro Monteiro, Zona Norte do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o chamado para a ocorrência aconteceu às 16h20.

O apartamento fica localizado no oitavo andar de um edifício na Estrada do Encanamento e teve dois cômodos atingidos pelo fogo.

Foram enviadas três viaturas do CBMPE para atender ao chamado.

A ocorrência foi finalizada sem registro de vítimas.

