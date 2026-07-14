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Zona Oeste

Incêndio atinge apartamento no bairro da Torre nesta terça-feira (14); Bombeiros são acionados

Imóvel está localizado no Edifício Medeiros, na Rua José Bonifácio

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Uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao localUma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local - Foto: Instagram/@torrenoticias/Reprodução

Um incêndio atingiu um apartamento em um edifício residencial no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (14).

O imóvel está localizado no Edifício Medeiros, na Rua José Bonifácio. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que confirmou a ocorrência por volta das 11h25, três viaturas foram enviadas ao local.

"Incêndio foi controlado por moradores antes da chegada dos bombeiros, não houve vitimas", afirmou a corporação, destacando que a equipe realiza uma inspeção no imóvel.

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