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Zona Oeste Incêndio atinge apartamento no bairro da Torre nesta terça-feira (14); Bombeiros são acionados Imóvel está localizado no Edifício Medeiros, na Rua José Bonifácio

Um incêndio atingiu um apartamento em um edifício residencial no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (14).

O imóvel está localizado no Edifício Medeiros, na Rua José Bonifácio.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que confirmou a ocorrência por volta das 11h25, três viaturas foram enviadas ao local.



"Incêndio foi controlado por moradores antes da chegada dos bombeiros, não houve vitimas", afirmou a corporação, destacando que a equipe realiza uma inspeção no imóvel.

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