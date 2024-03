A- A+

BOMBEIROS Incêndio atinge apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes Fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (7), não houve vítimas

Um apartamento localizado na Rua Amambaí, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (7).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma vítima, do sexo masculino, 32 anos, inalou fumaça e foi conduzida ao Hospital Memorial Guararapes pela corporação.

Em nota, a corporação informou que foram acionados por volta das 07h50 da manhã desta quinta para uma ocorrência de incêndio em apartamento.

Na ocasião, foram enviadas ao local três viaturas, sendo uma de combate a incêndio, uma de comando operacional e uma ambulância.

O fogo atingiu a sala, cozinha e banheiro social do imóvel. A atuação dos Bombeiros impediu que as chamas se propagassem para o restante do apartamento.

Até o momento não há informações sobre o que provocou incêndio. O caso segue para investigação.

