RECIFE Incêndio atinge apartamento no bairro de Santo Antônio No momento do incêndio, o apartamento estava vazio

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, nesta sexta-feira (24), um apartamento no Edifício Continental, localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio, região central do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 10h50, as chamas foram controladas e não atingiram outras residências; ninguém ficou ferido.



No momento do incêndio, o apartamento – localizado no oitavo andar – estava vazio. De acordo com moradores do prédio, a unidade é habitada por um estudante que não estava em casa pela manhã; durante a ação dos bombeiros, os vizinhos precisaram evacuar a parte residencial do edifício, que tem salas comerciais no térreo.

