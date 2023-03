A- A+

Zona Norte Incêndio atinge apartamento no bairro do Parnamirim, no Recife, na manhã desta quarta (18) Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio

Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (1º), em um apartamento no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram uma residência do condomínio Studio Parnamirim, situado na rua Desembargador Goes Cavalcante.



A corporação foi acionada por volta das 10h35 e enviou duas viaturas ao local, sendo uma de combate a incêndio e uma de comando operacional.

A atuação dos Bombeiros impediu que as chamas se alastrassem para os outros apartamentos.



Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

