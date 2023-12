A- A+

Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento localizado no primeiro andar do edifício Geórgia, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, na tarde deste domingo (3). Segundo o proprietário do imóvel, o fogo teria começado em um dos três quartos.

Dono do apartamento e síndico do prédio, Marcos Aurélio contou à reportagem que não tinha qualquer pessoa dentro do local. Ele e a esposa, com quem mora há dez anos no apartamento, não estavam em casa, tinham ido à igreja que fazem parte, em Boa Viagem, Zona Sul.

Na volta do culto, por volta das 12h20, ele afirmou ter recebido diversas ligações dos vizinhos e, pela insistência das chamadas, atendeu o telefone. Foi quando soube do incêndio. Chegando ao local, se deu conta que perdeu tudo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e custou cerca de 20 minutos para chegar. Quatro equipes foram enviadas ao Geórgia, sendo duas de combate a incêndio, uma de comando operacional é uma de resgate. As chamas foram extintas, mas a temperatura danificou, segundo o CB, outros cômodos.

Marcos Aurélio não sabe ainda onde que vai ficar com a esposa. Ele pretende buscar abrigo na casa de outros familiares.

A Defesa Civil do Recife esteve no local para verificar as condições estruturais e um laudo deverá ser emitido nos próximos dias.

