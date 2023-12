A- A+

GRANDE RECIFE Incêndio atinge casa em Camaragibe, e homem morre carbonizado Ainda não sabe o que teria provocado as chamas

Um homem de 40 anos morreu carbonizado, na madrugada desta sexta-feira (22), após a casa em que ele estava ser atingida por um incêndio, no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Ainda não sabe o que teria provocado as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 1h, na rua Pereira da Costa. Três viaturas da corporação foram deslocadas para o atendimento, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e outra de comando operacional.

As equipes dos bombeiros tiveram dificuldades para acessar a residência, segundo a corporação, porque o local era de difícil acesso, com becos estreitos. "A viatura não conseguiu se aproximar como necessário, prejudicando o trabalho inicial dos bombeiros", explicou a corporação.

As chamas foram controladas por vizinhos e os bombeiros realizaram, em seguida, o rescaldo no ambiente para evitar que o fogo retomasse.

Os bombeiros informaram que uma equipe da Neoenergia foi ao local para desligar a energia. Polícia Militar, Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionadas. A perícia deverá apontar a causa do incêndio.

