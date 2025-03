Recife: incêndio atinge casa no bairro de Santo Amaro

A- A+

Um incêndio atingiu uma casa na Rua do Oceano, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, na tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o fogo começou por volta das 16h45. 10 viaturas foram enviadas ao local para combater o incêndio.

A Corporação informou que enfrentou dificuldades de acesso na hora da operação, devido à fragilidade estrutural da edificação.

Durante a ocorrência, a proprietária da residência apresentou mal-estar e foi socorrida pela equipe de atendimento pré-hospitalar.

A operação foi concluída no final da noite desta quarta, e a Defesa Civil foi acionada para avaliação estrutural. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.



