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Grande Recife Incêndio atinge centro de distribuição da Ambev no Cabo de Santo Agostinho; não há feridos A empresa afirma que o incêndio começou em uma área desativada da unidade, sem contato com as áreas operacionais

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Um incêndio atinge o centro de distribuição da Ambev no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta segunda-feira (9). Não há registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CMB-PE) foi acionado e já está atuando no local. Até o momento, a corporação não informou quantas viaturas foram enviadas ao centro de distribuição.

À Folha de Pernambuco, a Ambev informou que o incêndio começou em uma área desativada da unidade, sem contato com áreas operacionais e sem impacto externo ao centro.

A brigada interna atuou no combate inicial às chamas, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.



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