A- A+

BOMBEIROS Incêndio atinge Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife Bombeiros enviaram uma viatura de combate a incêndio ao centro

Um incêndio atingiu, na noite de terça-feira (29), o Centro Esportivo Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Não houve registro de feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados para o local por volta das 21h20 e enviaram uma viatura de combate a incêndio.

As chamas se concentraram próximo à pista de corrida, em uma área com materiais de construção. A causa do incêndio será apontada por perícia.

O fogo foi controlado por volta das 22h. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação e Esportes e aguarda retorno.

Veja também

Rio de Janeiro Caso Henry: após divergências na própria defesa, Jairinho exclui advogada de processo