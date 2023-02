A- A+

Incêndio atinge clube de praia no Litoral de Santa Catarina

Um incêndio atinge, desde a manhã desta quarta-feira (22), o beach club Warung, localizado na Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma alta coluna de fumaça saindo do local.

De acordo com o g1 SC, as chamas, que tomaram conta do espaço em pouco tempo, teriam iniciado por volta das 10h. Até 12h30, socorristas seguiam trabalhando no combate ao incêndio.

Ainda não se sabe por que o fogo começou. O clube não emitiu posicionamento.

