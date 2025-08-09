A- A+

SINISTRO Incêndio atinge cobertura de prédio empresarial no bairro do Pina, Zona Sul do Recife O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado e enviou cinco viaturas ao local

Um incêndio foi registrado, na tarde deste sábado (9), na cobertura de um prédio empresarial, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça saindo da cobertura do prédio, o International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antonio de Góes, que tem 22 andares.





O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) foi acionado e enviou cinco viaturas ao local. A corporação informou que o fogo já se encontra sob controle e que não há registro de vítimas.



Mais informações em instantes.





