RECIFE Incêndio atinge depósito de armas da polícia no Recife, e moradores relatam explosão de munições Barulho assustou vizinhos do prédio, que fica na rua Meira Lins, no bairro de São José

Um incêndio atingiu o prédio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (11), no bairro de São José, na área central do Recife. No local, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) guarda armas e munições.

Moradores relataram terem escutado munições explodindo por causa do fogo. Vídeos enviados à reportagem mostram o barulho que assustou os vizinhos do prédio, que fica na rua Meira Lins. Também é possível ver fumaça saindo do local.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter sido acionado por volta das 5h40 para atuar na ocorrência. Três viaturas foram enviadas ao local, sendo duas de combate a incêndio e uma de comando operacional.

"No local, as equipes debelaram as chamas, que se restringiram a uma sala depósito do Core, onde se dá o planilhamento de armas e munições", disseram os bombeiros, em nota.

A atuação da corporação evitou que o fogo se propagasse e não houve vítimas. A causa do incêndio será apontada por perícia.

A reportagem entrou em contato com a SDS-PE e aguarda o retorno da pasta.

