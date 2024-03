A- A+

EM CHAMAS Incêndio de grande proporção atinge edifício em construção na Torre, na Zona Norte do Recife Corpo de Bombeiros está no local controlando chamas; não há informações sobre feridos

Um incêndio de grande propoção atingiu um edifício ainda em fase de construção no bairro da Torre, na Zona Norte do Recife, na noite desta quinta-feira (28). Em imagens enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver aproximadamente 10 andares acometidos pelas chamas.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

O prédio fica localizado na esquina da Rua Real da Torre com a Rua Padre Anchieta. O trânsito nas vias próximas está interditado.

De acordo com as informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação "foi acionada por volta das 20h para um incêndio em edifício, no bairro da Torre" e "foram enviadas quatro viaturas ao local, sendo duas de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional."

