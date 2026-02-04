Incêndio atinge edifício na Boa Vista, área central do Recife

A- A+

Um incêndio, iniciado em um dos apartamentos do Edifício Pirapama, no bairro da Boa Vista, assustou moradores da área central do Recife. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e controlou a situação. Não houve vítimas.



Os bombeiros conduziram a UPA de Olinda duas moradoras, sendo uma mulher de 37 anos e a filha, de seis meses. As duas não tiveram lesões aparentes, necessitando, porém, de avaliação, já que inalaram fumaça.





Horas antes, o Corpo de Bombeiros já tinha sido acionado para conter um incêndio em um galpão de ferro-velho, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Três viaturas seguiram para o local para conter o fogo. Ninguém ficou ferido.



Já no último domingo (1º), um incêndio foi registrado em um mercadinho localizado na Avenida Cabus, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para debelar as chamas.

