Estados Unidos Incêndio atinge embaixada dos EUA em Riade após ataque de drones Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça sobre o edifício

Um incêndio atingiu na madrugada desta terça-feira (3, data local) a embaixada americana na capital da Arábia Saudita após um ataque com dois drones, informou o Ministério da Defesa do reino.

"A embaixada americana em Riade foi atacada por dois drones, o que provocou um incêndio limitado e danos materiais menores no edifício", indicou um porta-voz do ministério saudita.

Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça sobre o edifício e a missão diplomática pediu aos cidadãos americanos nas cidades de Riade, Jidá e Dhahran que permanecessem em locais seguros.

Uma fonte próxima ao Exército saudita disse à AFP, sob condição de anonimato para poder abordar este tema delicado, que sua defesa aérea interceptou quatro drones que tinham como alvo o bairro diplomático de Riade.

A representação de Washington pediu aos cidadãos americanos nas cidades de Riade, Jidá e Dhahran que permaneçam em locais seguros e "evitem comparecer à embaixada até segundo aviso, devido a um ataque contra o local".

Desde o sábado, quando começou a operação militar americana e israelense contra o Irã, foram interceptados mísseis iranianos lançados contra o aeroporto internacional de Riade e uma base aérea que abriga militares dos Estados Unidos.

