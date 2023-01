A- A+

Grande Recife Incêndio de grandes proporções atinge empresa de reciclagem em Abreu e Lima Bombeiros trabalham no rescaldo na manhã desta quinta-feira (12)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de reciclagem de madeira e paletes, na noite dessa quarta-feira (11), em Caetés III, na cidade de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife. O depósito fica próximo a uma escola.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 18h30. As chamas foram controladas, mas a equipe trabalha no rescaldo ao longo da manhã desta quinta-feira (12). Não houve vítimas.

Imagens feitas por moradores da região mostram a alta coluna de fogo que podia ser vista à longa distância.



