Um incêndio atingiu a Escola Municipal Joaquim do Rego Cavalcanti, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (3).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça na instituição de ensino, localizada na avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade.



De acordo com a Prefeitura de Ipojuca, o fogo começou por volta das 7h45. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 8h20.



Ao chegar ao local, os agentes iniciaram o combate as chamas, que atingiram duas salas do 1° andar - um depósito de cadeiras e a sala de música. Todos os instrumentos foram danificados. Ninguém ficou ferido.



Uma funcionária do apoio pedagógico foi socorrida por populares para a Unidade Hospitalar Santo Cristo, com quadro de crise nervosa.

Segundo a gestão do município, os cerca de 400 alunos do turno da manhã, além dos profissionais que atuam na escola, foram retirados em segurança. As aulas foram suspensas até sexta-feira (5).



Após o controle das chamas, o prédio ficou sob os cuidados de engenheiros do município, segundo os bombeiros.



Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

