Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Incêndio atinge estabelecimento comercial em Caruaru, no Agreste do Estado

Mais de 60 bombeiros militares atuam na ocorrência

Reportar Erro
Incêndio atinde prédio em Indianápolis, CaruaruIncêndio atinde prédio em Indianápolis, Caruaru - Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (12), um prédio comercial em Caruaru, no Agreste do Estado. O socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) se iniciou por volta das 12h30, mas a ocorrência ainda estava em atendimento às 20h09. 

Segundo o CBMPE, o prédio atingido conta com quatro galpões e fica localizado no bairro de Indianápolis. Já houve o colapso de dois trechos da estrutura.

Leia também

• Paço do Frevo celebra aniversário do Recife com programação gratuita

• Redes sociais e IA: palestra gratuita no Recife ensina estratégias para aumentar vendas on-line

• Incêndio em ônibus na Suíça foi provocado por um homem 'perturbado', diz promotor

Pela noite, foi realizado o reposicionamento tático das viaturas, com a atuação em quatro frentes de combate. As quatro viaturas estão sendo reabastecidas constantemente com cerca de oito carros-pipa, que operam em sistema de rodízio. 

Os bombeiros decidiram realizar um combate indireto, medida adotada para preservar a segurança da equipe devido ao risco de colapso estrutural.

Como o trecho próximo à operação está sem energia elétrica, são necessárias manobras para reposicionar os carros-pipa, que dependem de energia para o funcionamento das bombas e envio da água para os caminhões de combate.

Mais de 60 bombeiros militares atuam na ocorrência, organizados em três grupos operacionais, que funcionam em sistema de revezamento: um grupo em pronto emprego, outro em descanso e o terceiro em atuação direta nas linhas de combate.

Durante a ocorrência, o fogo também se propagou para uma área de madeireira e depósitos com tintas, solventes e outros materiais combustíveis.

Apesar do risco, as chamas seguem concentradas na área dos galpões e as equipes permanecem em combate defensivo, com foco na preservação das edificações vizinhas.

Não há, até o momento, previsão para o término da ocorrência. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter