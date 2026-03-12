A- A+

Pernambuco Incêndio atinge estabelecimento comercial em Caruaru, no Agreste do Estado Mais de 60 bombeiros militares atuam na ocorrência

Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (12), um prédio comercial em Caruaru, no Agreste do Estado. O socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) se iniciou por volta das 12h30, mas a ocorrência ainda estava em atendimento às 20h09.

Segundo o CBMPE, o prédio atingido conta com quatro galpões e fica localizado no bairro de Indianápolis. Já houve o colapso de dois trechos da estrutura.

Pela noite, foi realizado o reposicionamento tático das viaturas, com a atuação em quatro frentes de combate. As quatro viaturas estão sendo reabastecidas constantemente com cerca de oito carros-pipa, que operam em sistema de rodízio.

Os bombeiros decidiram realizar um combate indireto, medida adotada para preservar a segurança da equipe devido ao risco de colapso estrutural.

Como o trecho próximo à operação está sem energia elétrica, são necessárias manobras para reposicionar os carros-pipa, que dependem de energia para o funcionamento das bombas e envio da água para os caminhões de combate.

Mais de 60 bombeiros militares atuam na ocorrência, organizados em três grupos operacionais, que funcionam em sistema de revezamento: um grupo em pronto emprego, outro em descanso e o terceiro em atuação direta nas linhas de combate.

Durante a ocorrência, o fogo também se propagou para uma área de madeireira e depósitos com tintas, solventes e outros materiais combustíveis.

Apesar do risco, as chamas seguem concentradas na área dos galpões e as equipes permanecem em combate defensivo, com foco na preservação das edificações vizinhas.

Não há, até o momento, previsão para o término da ocorrência.

Veja também