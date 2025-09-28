INCIDENTE
Incêndio atinge estabelecimento comercial, em Peixinhos, Olinda
Segundo Corpo de Bombeiros, não houve vítima
Incêndio aconteceu na Avenida Vasco Rodrigues, em Peixinhos, Olinda - Foto: Reprodução/Google Street View
Um incêndio atingiu o pátio de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Vasco Rodrigues, em Peixinhos, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (28).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a ocorrência se trata de fogo em entulhos, como espuma e isopor, restritos ao pátio do estabelecimento. Não houve vítimas e o fogo já foi controlado.
A corporação informou à reportagem da Folha de Pernambuco que enviou ao local cinco equipes, mas apenas duas de combate a incêndio atuaram na ocorrência, que já foi finalizada.