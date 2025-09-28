Dom, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo27/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INCIDENTE

Incêndio atinge estabelecimento comercial, em Peixinhos, Olinda

Segundo Corpo de Bombeiros, não houve vítima

Reportar Erro
Incêndio aconteceu na Avenida Vasco Rodrigues, em Peixinhos, OlindaIncêndio aconteceu na Avenida Vasco Rodrigues, em Peixinhos, Olinda - Foto: Reprodução/Google Street View

Um incêndio atingiu o pátio de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Vasco Rodrigues, em Peixinhos, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a ocorrência se trata de fogo em entulhos, como espuma e isopor, restritos ao pátio do estabelecimento. Não houve vítimas e o fogo já foi controlado. 

Leia também

• Torres de Notre Dame reabrem após o incêndio

• Incêndio florestal deixa um morto no noroeste da Espanha

• Nestlé diz que incêndio em fábrica não teve feridos e que operação não foi impactada

A corporação informou à reportagem da Folha de Pernambuco que enviou ao local cinco equipes, mas apenas duas de combate a incêndio atuaram na ocorrência, que já foi finalizada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter