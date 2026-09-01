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RECIFE

Incêndio atinge estabelecimento em Tejipió; não há registro de vítimas

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na madrugada desta terça-feira (1º)

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Chamas atingiram um estabelecimento no bairro de Tejipió, em Jaboatão dos GuararapesChamas atingiram um estabelecimento no bairro de Tejipió, em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Instagram @sancho_ordinario/Cortesia

Um incêndio atingiu um estabelecimento localizado no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada para a ocorrência na madrugada desta terça-feira (1º). 

Na operação, cinco viaturas foram enviadas ao local, sendo três de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

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As equipes do CBMPE controlaram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo. Não houve registro de vítimas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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