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RECIFE Incêndio atinge estabelecimento em Tejipió; não há registro de vítimas Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na madrugada desta terça-feira (1º)

Um incêndio atingiu um estabelecimento localizado no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada para a ocorrência na madrugada desta terça-feira (1º).



Na operação, cinco viaturas foram enviadas ao local, sendo três de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

As equipes do CBMPE controlaram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo. Não houve registro de vítimas.

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