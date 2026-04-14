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CHINA

Incêndio atinge estacionamento da BYD na China

Fogo se espalhou por vários andares em Shenzhen; empresa diz que não houve vítimas

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Incêndio atinge estacionamento da BYD na ChinaIncêndio atinge estacionamento da BYD na China - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Um incêndio atingiu, na manhã de terça-feira (14), um estacionamento da BYD na cidade de Shenzhen, na China, espalhando fumaça densa e escura pela região e mobilizando equipes de emergência.

O fogo se propagou por vários andares do prédio, localizado em um parque industrial, enquanto bombeiros e policiais atuavam no controle das chamas.

Segundo a BYD, o local era utilizado para armazenar veículos de teste e sucateados. A empresa informou que o incêndio já foi controlado e que não houve vítimas.

Imagens do incidente mostram uma grande coluna de fumaça tomando o céu nos arredores do estacionamento.

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Especialistas ouvidos pela Reuters destacam que incêndios envolvendo veículos elétricos apresentam características distintas em relação aos de veículos com motor a combustão interna.

De acordo com esses especialistas, esse tipo de fogo tende a durar mais tempo, é mais difícil de extinguir e pode se reacender mesmo após ser controlado.

O caso reúne elementos que ampliam a complexidade da ocorrência, desde a rápida propagação das chamas até os desafios técnicos associados ao combate a incêndios em veículos elétricos.

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