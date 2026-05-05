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RECIFE Incêndio atinge ETE João Bezerra, no Recife, na manhã desta terça-feira (5) Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver muita fumaça sendo emitida da instituição

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Um incêndio atinge a Escola Técnica Estadual (ETE) João Bezerra, localizada no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (5).

Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver muita fumaça sendo emitida da instituição. Por conta disso, os alunos começam a deixar a escola, assustados.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado para a ocorrência e que vai repassar mais detalhes em breve. Assim, ainda não há confirmação sobre causas ou se alguém ficou ferido.

A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), que apura o caso para emitir posicionamento em breve.

Matéria em atualização.

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