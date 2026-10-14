ZONA SUL DO RECIFE
Incêndio atinge fábrica de pallets no Ibura, no Recife; não há feridos
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) foi acionado na madrugada desta quarta-feira (14)
Um incêndio atingiu uma fábrica de pallets na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Não há registro de feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas quatro viaturas de combate a incêncio, uma de resgate e a viatura oficial de operações.
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As equipes atuaram por quase oito horas para apagar as chamas. Na manhã desta quarta-feira, os bombeiros realizam o rescaldo no local.
Falta de energia
Cerca de 58 imóveis ao redor da fábrica foram afetados com a falta de energia após o incêndio.
Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que está atuando no local para normalizar o abastecimento de energia no local.