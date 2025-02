A- A+

RECIFE Incêndio atinge fábrica no Curado, no Recife Corpo de Bombeiros informou que três viaturas foram para o local, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado, na manhã deste domingo (23), para combater um incêndio na fábrica no quilômetro 12 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Segundo a corporação, foram enviadas três viaturas para a ocorrência, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

As equipes seguem atuando no local, em conjunto com a brigada da empresa. O CBMPE informou em nota que “permanece empenhado na proteção da população e do patrimônio, garantindo uma atuação segura e eficiente”.

