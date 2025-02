A- A+

Recife Recife: incêndio atinge fábrica no Curado desde o domingo (23); Bombeiros atuam na área A fábrica fica localizada no quilômetro 12 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste da Cidade

Um incêndio que se iniciou na tarde do domingo (23), em uma fábrica localizada na Zona Oeste do Recife, ainda não foi controlado.

A fábrica fica localizada no quilômetro 12 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste da Capital pernambucana.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas seguem atuando no combate às chamas.

São dois caminhões de combate a incêndio e uma viatura de comando operacional atendendo à ocorrência.

O CBMPE ainda informou que o Grupamento Tático Aéreo (GTA) também presta apoio à ocorrência, auxiliando no monitoramento da área e na estratégia de controle do fogo.

Além disso, a brigada de incêndio da empresa atua em conjunto com as equipes do CBMPE, contribuindo para a contenção das chamas.

