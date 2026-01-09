Sex, 09 de Janeiro

FOGO

Incêndio atinge farmácia em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Ainda não se sabem os motivos do incêndio

Farmácia fica em Boa ViagemFarmácia fica em Boa Viagem - Foto: Reprodução/Google Street View

A unidade da farmácia Drogasil que fica no cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Rua Bruno Veloso, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi atingida por um incêndio, na manhã desta sexta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 6h, informou à Folha de Pernambuco que enviou três viaturas ao local para debelar as chamas e que não há registro de feridos.

Segundo a corporação, o fogo já foi controlado. A operação está na fase de rescaldo. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incidente. O trabalho deverá ser feito pela perícia.

